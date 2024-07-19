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Wolfpack newsstand — July 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

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