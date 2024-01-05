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Wolfpack newsstand — Jan. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Villanova DB Devon Marshall to solidify NC State secondary

The Wolfpack Central — Ohio State WR Noah Rogers transferring home to NC State

Charlotte Observer — No. 3 NC State women’s basketball still unbeaten. How the Pack beat No. 22 Florida State

Charlotte Observer — The newest NC State football transfer will feel right at home in Raleigh. Here’s why

Fayetteville Observer — NC State basketball vs. Virginia: Scouting report, score prediction

GoPack.com — Pack Hosts Virginia in First ACC Home Game of Season

GoPack.com — Wolfpack Wrestling Opens Home Schedule With Top-10 Matchup

GoPack.com — #3 Women’s Basketball Rings In 2024 With Overtime Win Over #22 Florida State

GoPack.com — Jacob Cozart Named Perfect Game Preseason First Team All-American

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