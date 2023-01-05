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Wolfpack newsstand — Jan. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State guards overwhelm Duke in big win

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts challenged star guards

The Wolfpack Central — Box score: NC State 84, No. 16 Duke 60

The Wolfpack Central — Duke coach Jon Scheyer trying to figure out road woes

The Wolfpack Central — Jayden "Juke" Harris actively checking out his top schools

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board

Raleigh News & Observer —Triangle rivals serve up good stuff amid dull ACC season as NC State explodes, Duke implodes

Raleigh News & Observer —‘Punch them in the mouth.’ How NC State backed down Duke in a thrilling, 24-point win

Raleigh News & Observer —Dazed and confused: No. 16 Duke has no answer for NC State in ugly ACC road loss

Raleigh News & Observer —NC State rights the ship, stuns No. 16 Duke in a dominant 84-60 ACC basketball win

Raleigh News & Observer —NC State radio broadcaster Gary Hahn to be reinstated from his suspension on Jan. 14

Raleigh News & Observer —Photos from NC State’s victory over Duke

Fayetteville Observer — Duke basketball misses first 13 shots, gets blown out at NC State

Fayetteville Observer — Duke basketball needs to improve quickly after NC State blowout

Fayetteville Observer — NC State basketball's DJ Burns Jr.: Three things to know

GoPack.com — NC State tennis ranked No. 19 in ITA preseason poll

GoPack.com — Stansbury Named Deputy AD

GoPack.com — Wolfpack Women’s Tennis Tabbed No. 3 in Preseason National Standings

GoPack.com — Pack Rolls Past 16th-ranked Duke, 84-60

Technician — Fire and Ice: Smith, Joiner lead Pack men’s basketball to blowout win over No. 16 Duke

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