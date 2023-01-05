The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ob3RhYmxlIE5DQUEgTkVUIFJhbmtpbmcgbW92ZXMgdG9kYXksIEph
biA1dGg6PGJyPjxicj5Jb3dhIFN0YXRlOiAyMSAoKzUpPGJyPkR1a2U6IDI0
ICgtOCk8YnI+VENVOiAyNSAoKzkpPGJyPkJheWxvcjogMzAgKC02KTxicj5Q
cm92aWRlbmNlOiAzMyAoKzEzKTxicj5OQyBTdGF0ZTogMzcgKCsyNyk8YnI+
TmV2YWRhOiA0MyAoKzYpPGJyPklsbGlub2lzOiA0NyAoLTgpPGJyPk5vcnRo
d2VzdGVybjogNTggKCs3KTxicj5DbGVtc29uOiA2OCAoKzcpPGJyPkJyYWRs
ZXk6IDczICgtMTIpPGJyPkZsb3JpZGE6IDc1ICgtOSk8YnI+VmlsbGFub3Zh
OiA4NiAoKzYpPC9wPiZtZGFzaDsgTWFkZSBGb3IgTWFyY2ggKEBtYWRlZm9y
bWFyY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWFkZWZvcm1h
cmNoL3N0YXR1cy8xNjEwOTg1MTEyNjUyMzU3NjQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkphbnVhcnkgNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9xOE5ncjhWMFROIj5o
dHRwczovL3QuY28vcThOZ3I4VjBUTjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2MTA5ODMyMjIz
NTA4NDgwMDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSA1LCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjb2FjaCBLZXZpbiBLZWF0dHMgb24gdGhlIGNyb3dk
IGF0IFBOQyBBcmVuYSB0b25pZ2h0OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
ZERlUWdCbk1WbiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2REZVFnQm5NVm48L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0
YXR1cy8xNjEwODQwMzA4MjY2MTcyNDIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkphbnVhcnkgNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdW5pb3IgZ3VhcmQgQXVzdGluIFN3YXJ0eiBmcm9tIENvbmNvcmQg
KE4uQy4pIENhbm5vbiBTY2hvb2wgZ2V0cyBhbiBvZmZlciBhZnRlciBhdHRl
bmRpbmcgTkMgU3RhdGUmIzM5O3MgYmlnIHdpbiBvdmVyIER1a2U6PGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0dDd0Njbm1CRnQiPmh0dHBzOi8vdC5jby9HQ3dD
Y25tQkZ0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5D
U3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNT
dGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYxMDgzOTY2MDU1MjY1MDc1Mj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0aXN0aWNzIG9mIE5DIFN0YXRlJiMzOTtzIGRvbWlu
YXRpbmcgODQtNjAgd2luIG92ZXIgTm8uIDE2LXJhbmtlZCBEdWtlOiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbWpMVUpaR1B3dSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L21qTFVKWkdQd3U8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFs
IChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjEwODIwMDM5MzkzMDM4MzM2P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSYjMzk7cyBUZXJxdWF2aW9uIFNtaXRoIGlzIGxpc3Rl
ZDo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT09Ick9VdjhuQyI+aHR0cHM6Ly90
LmNvL09PSHJPVXY4bkM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50
cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjEwNzk1NTQ1MjgyNDQ1MzE3
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgNSwgMjAyMzwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KYWNrIENsYXJrOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQ1dRWWh5
bnRJZCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0NXUVloeW50SWQ8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8x
NjEwNzgxNDg3NzM3MjM3NTA2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVh
cnkgNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBndWFyZCBzaWduZWUgVHJleW1hbmUgUGFya2VyIGdl
dHMgdHJhZGVkOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVWFEbW5FZFFhRyI+
aHR0cHM6Ly90LmNvL1VhRG1uRWRRYUc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29s
ZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjEwNzQwNTMy
NzAzMDEwODE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgNCwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaW50ZXIgSnVuaW9ycyBBLWZpbmFsaXN0IEJyYXNlbiBXYWxrZXIg
ZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3aW1fUlNBP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBzd2ltX1JTQTwvYT4gTWFrZXMgVmVyYmFs
IENvbW1pdG1lbnQgdG8gTkMgU3RhdGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9wYWNrc3dpbWRpdmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBh
Y2tzd2ltZGl2ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3E1d1Z3OFdU
aUUiPmh0dHBzOi8vdC5jby9xNXdWdzhXVGlFPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFN3
aW1Td2FtIChAc3dpbXN3YW1uZXdzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL3N3aW1zd2FtbmV3cy9zdGF0dXMvMTYxMDcyNDI1MzA0NDcwMzI0
OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDQsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0kxTHJlVEFrVEoiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9JMUxyZVRBa1RKPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYxMDY2MjgyMjM4
NzYxNzc5NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDQsIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE