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Duke coach Jon Scheyer trying to figure out road woes

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Duke coach Jon Scheyer knows his team needs to fight through the difficulty of playing on the road.

Duke had lost to Wake Forest, and were never competitive with NC State on Wednesday. Scheyer addressed the media after NC State crushed the No. 16-ranked Blue Devils 84-60 at PNC Arena.

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