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Wolfpack newsstand — Jan. 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Juco safety Bishop Fitzgerald appreciated NC State's stability

The Wolfpack Central — Brody Barnhardt gets more questions answered at NC State

The Wolfpack Central — Juco safety Bishop Fitzgerald to help fortify NC State secondary

The Wolfpack Central — Guard Jordyn Kee is player to watch in 2024

Charlotte Observer — NCAA transfer portal offers quick fix for NC State, Wake Forest basketball rosters

Charlotte Observer — Frank Reich just became the Carolina Panthers’ new coach. But why not Steve Wilks?

Charlotte Observer — Why Panthers’ hiring of Frank Reich makes a lot of sense in wake of the Matt Rhule era

Winston-Salem Journal — College basketball broadcaster Billy Packer dies at 82

GoPack.com — NC State named USTFCCCA National Scholar Team of the Year

GoPack.com — NC State Athletics Announces Rollout of Alpha NIL Exchange

GoPack.com — No. 8 NC State returns home to take on Duke

GoPack.com — Pack Readies for Top-20 Dual Meet Against Auburn

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