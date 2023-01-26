The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDIzIGZvdXItc3RhciBKVUNPIEJpc2hvcCBGaXR6Z2VyYWxkIGhh
cyBjb21taXR0ZWQgdG8gTkMgU3RhdGUhPGJyPjxicj5UaGUgNi1mb290LCAx
OTAtcG91bmQgc2FmZXR5IGNob3NlIHRoZSBXb2xmcGFjayBvdmVyIFNNVSwg
QXJpem9uYSBTdGF0ZSwgTWFyeWxhbmQsIGFuZCBDaW5jaW5uYXRpLiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vM1RNYTNCekU1VCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
LzNUTWEzQnpFNVQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgMzM2IEVkaXRzIChAMzM2RWRp
dHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vMzM2RWRpdHMvc3Rh
dHVzLzE2MTgzMjU5NjU2ODc2NTIzNTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
SmFudWFyeSAyNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL010OHNkZlUxd28iPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9NdDhzZGZVMXdvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYxODQ4MTMzOTY4
MjE0MDE2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI2LCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TZWVpbmcgc29tZSBvdGhlciBwaWN0dXJlcyBhbmQgaXQgbG9va3Mg
d29yc2UgdGhhbiBpdCBkb2VzIGhlcmUuIEhhdmluZyB0aGUgbmF0dXJhbCBn
cmFzcyBtZWV0IHVwIHdpdGggdGhlIGdyZWVuIHR1cmYgbG9va3MgYXdmdWwu
IEhhdmluZyB0aGVtIG1lZXQgdXAgMTImcXVvdDsgaW4gZmFpciB0ZXJyaXRv
cnkgaXMgaW5zYW5lLiBOYXR1cmFsIGRpcnQgcnVubmluZyBwYXRocyBmaXhl
cyB0aGlzLiBVbmJlbGlldmFibGUgdG8gc3BlbmQgdGhpcyBtdWNoIG1vbmV5
IGFuZCBsb29rIHRoYXQgYmFkLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTWZM
dmxIVDYwUSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL01mTHZsSFQ2MFE8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgRHJldyAoQGRfam9obnNvbjEzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2Rfam9obnNvbjEzL3N0YXR1cy8xNjE4MzYyMTA4ODAyMTA5NDQx
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjUsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0ZB
Q1RTP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRkFDVFM8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IVFQ/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIVFQ8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9EQVdHUz9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0RBV0dTPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcEhPdFJMSnp5eSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L3BIT3RSTEp6eXk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2hhcmxleSBXaWxlcyAoQGNv
YWNod2lsZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2h3
aWxlcy9zdGF0dXMvMTYxODYyOTU2MTQxNTI0MTcyOD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSYjMzk7cyBUeWxlciBMZXdpcyBUcmVtZW5kb3VzIFBh
c3MgdG8gU2NvdHQgV29vZCAtIEFDQyBNdXN0IFNlZSBNb21lbnQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVYUWtLUzB5RXEiPmh0dHBzOi8vdC5jby81WFFr
S1MweUVxPC9hPiB2aWEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Z
b3VUdWJlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBZb3VUdWJlPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV2VkbmVzZGF5TWVt
b3JpZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXZWRu
ZXNkYXlNZW1vcmllczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSaWNrIExld2lzIChAQ29h
Y2hfUmljazU3KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo
X1JpY2s1Ny9zdGF0dXMvMTYxODM5MDYzMTkxMDYyOTM3Nj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGluZ3MgYXJlIGhhcHBlbmluZyBhdCBXZXN0IE1lY2vigKY8YnI+
TkMgU3RhdGUgSGVhZCBDb2FjaCBEYXZlIERvZXJlbiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QE5DU3RhdGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9oYXdrcHJpZGU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNoYXdrcHJpZGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sdTZK
c1VHUUs5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vbHU2SnNVR1FLOTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBXZXN0IE1lY2sgU3BvcnRzIChAV2VzdE1lY2tTcG9ydHMpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2VzdE1lY2tTcG9ydHMvc3RhdHVz
LzE2MTgzMTU0MjA5MzQ3NTQzMDY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFu
dWFyeSAyNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE