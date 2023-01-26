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Wolfpack newsstand — Jan. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Guard Jordyn Kee is player to watch in 2024

The Wolfpack Central — Juco safety Bishop Fitzgerald to help fortify NC State secondary

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State senior signee Treymane Parker

The Wolfpack Central — Sophomore Jordan Young will always remember his first offer

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State senior signee Dennis Parker

The Wolfpack Central — Junior James Nesta could play football, baseball at NC State

Raleigh News & Observer —NC State escapes Notre Dame in one of Mike Brey’s final trips to the ACC heartland

Technician —Casey Morsell: The unsung hero of NC State men’s basketball

Technician —COLUMN: Keatts proving his worth on borrowed time

Technician —COLUMN: Robert Anae and what he brings to NC State football’s offense

Twitter posts of the day

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