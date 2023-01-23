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Wolfpack newsstand — Jan. 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Tom Lemming Day photo gallery

The Wolfpack Central — Terquavion Smith says he is fine, 'day-to-day'

Raleigh News & Observer —NC State basketball’s Terquavion Smith suffers no major injuries from fall in UNC game

Raleigh News & Observer —Terquavion Smith’s injury offers frightening perspective in UNC-NC State rivalry game

Raleigh News & Observer —Boyd, No. 20 NC State women shut down Louisville 63-51

GoPack.com — #20 Pack Shuts Down Louisville in Fourth Quarter on Way to 63-51 Win

Technician — NC State women’s basketball takes down Louisville 63-51

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