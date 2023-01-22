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Tom Lemming Day photo gallery

Paula Green Jones
The Wolfpack Central

Raleigh Cardinal Gibbons was the hub for many of the top football prospects from the state of North Carolina.

Players from the classes of 2024, 2025 and 2026 converged for the annual Tom Lemming Day, with the majority also taking part in NC State's Junior Day.


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