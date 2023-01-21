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Wolfpack newsstand — Jan. 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NC State understands opportunity awaits at UNC

The Wolfpack Central — Video: Greg Gantt, D.J. Burns get chance to play at UNC

The Wolfpack Central — Rivals Rankings Week: Five highest debuts in the 2023 Rivals150

Raleigh News & Observer — NC State has spent three decades in a basketball wilderness. What happened to the Pack?

Raleigh News & Observer — Can NC State beat North Carolina on the road? Here’s what the Wolfpack needs to do

Raleigh News & Observer — 30 years after the success of Jimmy V, Wolfpack still waits for more championships

GoPack.com — NC State drops first dual of the season at Virginia Tech

GoPack.com — #3 Women’s Tennis Visits South Carolina to Begin Official Play

GoPack.com — Three program records broken on day one of Hokie Invitational

GoPack.com — NC State battles to the end, falls to Harvard, 4-3

Technician — Wolfpack wrestling falls to Virginia Tech in top-10 matchup

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