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Video: Greg Gantt, D.J. Burns get chance to play at UNC

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt juniors D.J. Burns and Greg Gantt have come through inside for the short-handed Wolfpack.

Burns, a Winthrop transfer at center, and Gantt, a Providence transfer at power forward, will get their first opportunity to play at North Carolina at 5 p.m. Saturday.

Click below to watch Burns' and Gantt's press conferences.

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