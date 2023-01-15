The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
The Wolfpack Central — NC State post players lead the way
The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts proud of team's toughness
The Wolfpack Central — Box score: NC State 83, No. 16 Miami (Fla.) 81 (OT)
Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball among the ACC’s hunted; Duke, UNC hot on the Pack’s tail
Raleigh News & Observer —When NC State needed something extra against Miami, Ernest Ross was at the front of the Pack
Raleigh News & Observer —NC State basketball edges Miami in overtime, 83-81, behind career game from Ernest Ross
Raleigh News & Observer —Don Easterling, who coached NC State to ACC swimming dominance, dies at age 90
Raleigh News & Observer —Photos from N.C. State basketball’s win over Miami
Raleigh News & Observer —No. 2 Carmel Christian rallies past No. 1 Myers Park in thrilling heavyweight battle
Charlotte Observer — Saturday’s HS Basketball Rewind: Upsets, memorable games at Phenom Hoops MLK, area recaps
GoPack.com — #11 Wolfpack Visits #22 Tar Heels for Ranked Rivalry Matchup
GoPack.com — Pack Knocks Off #16 Miami in OT
GoPack.com — Gymnastics Breaks Program Record Against Nationally-Ranked Michigan State
GoPack.com — Wolfpack Mourns the Loss of Hall of Fame Coach
GoPack.com — Jirah Sidberry, Kyzaiah Stone earned first place finishes at Virginia Tech Invitational
Technician — NC State men's tennis sweeps UNCG twice in season-opener
Technician — NC State gymnastics suffers narrow defeat to Michigan State
Technician — NC State swim & dive clinches inter-conference wins over Duke
Technician — Ross, Smith lead NC State men’s basketball to OT win over No. 16 Miami
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSB0b3BzIE1pYW1pIChGbGEuKSA4My04MSBpbiBvdmVy
dGltZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzUyMlJ4QUpOQjEiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS81MjJSeEFKTkIxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYxNDM0MjQ4MTM3
NzY0ODY0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE0LCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TYW5mb3JkIChOLkMuKSBHcmFjZSBDaHJpc3RpYW4ganVuaW9yIHBv
d2VyIGZvcndhcmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVz
YXJhaHN0cm9uZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdGhlc2FyYWhzdHJv
bmc8L2E+IGhhZCAyNiBwb2ludHMsIDE3IHJlYm91bmRzLCA1IGJsb2Nrcywg
NSBhc3Npc3RzIGFuZCA0IGJsb2NrcyBpbiBhIDcyLTU3IHdpbiBvdmVyIDEg
b2YgMSBQcmVwIEFjYWRlbXkgb24gRnJpZGF5IG5pZ2h0LiBNYWpvciBOQyBT
dGF0ZSByZWNydWl0aW5nIHRhcmdldDo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
dDQzN0w0M0o0QyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3Q0MzdMNDNKNEM8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1
cy8xNjE0MzA0MzU4NTMwNzAzMzYxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkph
bnVhcnkgMTQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSYjMzk7cyBHYXJ5IEhhaG4gYXBvbG9naXplcywgcmV0
dXJucyBhZnRlciB0d28tZ2FtZSBzdXNwZW5zaW9uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL1ZlcHJLRFhiV24iPmh0dHBzOi8vdC5jby9WZXByS0RYYlduPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEpvZSBHaWdsaW8gKEBnaWdsaW9fT0cpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ2lnbGlvX09HL3N0YXR1cy8xNjE0MzAx
OTU0NDczMTY4ODk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTQs
IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgZmluYWwgcGllY2Ugb2YgdGhlIGFsbC1zdGF0ZSBmb290YmFs
bCB0ZWFtIHB1enpsZSBpcyBub3cgb3V0IC0tIG9mZmVuc2UhIFlvdSBjYW4g
bm93IHZpZXcgdGhlIGZ1bGwgMjAyMiBhbGwtc3RhdGUgdGVhbSBieSBjbGlj
a2luZyBiZWxvdyAtLSBvZmZlbnNlLCBkZWZlbnNlLCBzcGVjaWFsIHRlYW1z
LCBhbmQgdHdvLXdheSBwbGF5ZXJzISAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L2Jhekg3NjNCc2UiPmh0dHBzOi8vdC5jby9iYXpINzYzQnNlPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEhpZ2hTY2hvb2xPVCAoQEhpZ2hTY2hvb2xPVCkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IaWdoU2Nob29sT1Qvc3RhdHVzLzE2MTQy
NTc5Mzk5MzM1MjgwNjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAx
NCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdpbGwgYmUgcmVsZWFzaW5nIG15IHRvcCA2IEphbnVhcnkgMjB0
aCHinaTvuI88L3A+Jm1kYXNoOyBKQVlERU4g4oCcSnVrZeKAnSBIQVJSSVMg
KEBKdWtlMlRpbWV6KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0p1
a2UyVGltZXovc3RhdHVzLzE2MTQ0NTc3NzUxMDIyMzg3MjA/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGEiIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTkMgU3RhdGUgZGVmZW5zaXZlIGxpbmUgY29hY2ggUnlh
biBOaWVsc2VuOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vM3NTemd3c3ExRSI+
aHR0cHM6Ly90LmNvLzNzU3pnd3NxMUU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29s
ZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjE0NDAwOTA5
NjQyOTY0OTkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTQsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbDxicj48YnI+Q2FybWVsIENocmlzdGlhbiA1Mjxicj5KYWVk
ZW4gTXVzdGFmIDIxIHB0cywgNiByZWI8YnI+QnJ5Y2UgQ2FzaCAxNCBwdHMs
IDExIHJlYiwgNCBhc3Q8YnI+S2hhbWFuaSBXZXJ0eiAxMSBwdHMgKDMgMyYj
Mzk7cyk8YnI+PGJyPk15ZXJzIFBhcmsgNTE8YnI+U2lyIE1vaGFtbWVkIDE2
IHB0cywgNSByZWI8YnI+QmlzaG9wIEJvc3dlbGwgMTEgcHRzLCA0IHJlYiwg
MyBhc3Q8YnI+RWxpamFoIFN0cm9uZyAxMCBwdHM8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ0NTTUxLMjM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDQ1NNTEsyMzwvYT48YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUGhlbm9tSG9vcHM/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQaGVub21Ib29wczwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3VaZnJzc1FrOHMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS91WmZyc3NRazhzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBoZW5vbSBIb29wIFJlcG9y
dCAoQFBoZW5vbV9Ib29wcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9QaGVub21fSG9vcHMvc3RhdHVzLzE2MTQ0NDg4MTkxMDE0NzQ4MTc/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE