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Wolfpack newsstand — Jan. 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State post players lead the way

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts proud of team's toughness

The Wolfpack Central — Box score: NC State 83, No. 16 Miami (Fla.) 81 (OT)

Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball among the ACC’s hunted; Duke, UNC hot on the Pack’s tail

Raleigh News & Observer —When NC State needed something extra against Miami, Ernest Ross was at the front of the Pack

Raleigh News & Observer —NC State basketball edges Miami in overtime, 83-81, behind career game from Ernest Ross

Raleigh News & Observer —Don Easterling, who coached NC State to ACC swimming dominance, dies at age 90

Raleigh News & Observer —Photos from N.C. State basketball’s win over Miami

Raleigh News & Observer —No. 2 Carmel Christian rallies past No. 1 Myers Park in thrilling heavyweight battle

Charlotte Observer — Saturday’s HS Basketball Rewind: Upsets, memorable games at Phenom Hoops MLK, area recaps

GoPack.com — #11 Wolfpack Visits #22 Tar Heels for Ranked Rivalry Matchup

GoPack.com — Pack Knocks Off #16 Miami in OT

GoPack.com — Gymnastics Breaks Program Record Against Nationally-Ranked Michigan State

GoPack.com — Wolfpack Mourns the Loss of Hall of Fame Coach

GoPack.com — Jirah Sidberry, Kyzaiah Stone earned first place finishes at Virginia Tech Invitational

Technician — NC State men's tennis sweeps UNCG twice in season-opener

Technician — NC State gymnastics suffers narrow defeat to Michigan State

Technician — NC State swim & dive clinches inter-conference wins over Duke

Technician — Ross, Smith lead NC State men’s basketball to OT win over No. 16 Miami

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