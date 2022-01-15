 The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Duke

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Junior OL Ethan Mackenny happy to get NC State offer

Raleigh News & Observer —ACC pulls the plug on College Football Playoff expansion. What comes next?

Raleigh News & Observer —Duke won at Wake without Coach K. Will he return Saturday against NC State at Cameron?

Charlotte Observer — No. 4 North Meck stops West Charlotte on night Lions honor state title teams

Fayetteville Observer — Duke's Coach K expected to return for Saturday's game against NC State

GoPack.com — No. 15 Rifle Opens Spring Season at Army

GoPack.com — Wolfpack to Kick Off 2022 Competition with Home Dual Against Blue Devils

GoPack.com — Griffin Takes Down School Record on First Day of VT Invite

GoPack.com — Pack To Play at Eighth-Ranked Duke Saturday

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