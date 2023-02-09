News More News
{{ timeAgo('2023-02-09 08:59:44 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Feb. 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Former NC State star T.J. Warren traded back to Suns

The Wolfpack Central — Sophomore guard Kamryn Kitchen opening eyes

The Wolfpack Central — Junior Terrell Anderson has strong relationship with NC State

The Wolfpack Central — Freshman Kendre' Harrison up to 13 offers, including NC State

Raleigh News & Observer —After Virginia’s defense made NC State look bad, what’s next for the No. 22 Wolfpack?

GoPack.com — Pack Looks to Bounce Back at Wake Forest

GoPack.com — NC State blanks NCCU, 7-0, in men's tennis action

GoPack.com — Women’s Soccer Releases 2023 Spring Schedule

Technician — NC State men’s tennis prepares to face No. 4 Michigan in early-season tilt

Twitter posts of the day

Video of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}