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Wolfpack newsstand — Feb. 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — NCHSAA, NCISAA basketball playoff previews for Thursday

The Wolfpack Central — Strong second half helps NC State cruise past Wake Forest

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts, Pack played well on special night

The Wolfpack Central — Wake Forest coach Steve Forbes knows his team is struggling on defense

The Wolfpack Central — Box score: NC State 90, Wake Forest 74

The Wolfpack Central — Scouting Wake Forest

The Wolfpack Central — Junior tackle Eagan Boyer has seen recruiting take off

Raleigh News & Observer —It’s still February, but NC State basketball looking like a team whose future lies in March

Raleigh News & Observer —NC State basketball honors Sidney Lowe, 1983 national champs: ‘It’s great to feel loved’

Raleigh News & Observer —NC State basketball makes a statement with a 90-74 ACC home win over Wake Forest

Raleigh News & Observer —NC State basketball forward Jack Clark injured in fall, leaves game against Wake Forest

Winston-Salem Journal — N.C. State beats visiting Wake Forest 90-74 on Wednesday night

Technician — Red-hot Pack women’s tennis continues streak, defeats No. 2 Ohio State 4-3

Technician — Nolan-led NC State baseball powers 16 runs against Coastal Carolina in midweek win

Technician — Pack men’s basketball downs Wake Forest 90-74; victorious in front of 1983 championship team

Technician — NC State track & field regular season by the numbers

Technician — NC State softball extinguishes Phoenix in Raleigh

Technician — NC State men’s golf begins spring season at Watersound Invitational

GoPack.com — Joiner and Smith Combine for 50 Points as Pack Overpowers Wake Forest

GoPack.com — Wolfpack to Host Wolfpack Classic

GoPack.com — Wolfpack Set to Open Postseason Action at ACC Indoor Championships

GoPack.com — Softball Takes Down Elon in Five Innings

GoPack.com — #Pack9 Dominates Road Opener With 16-4 Victory at Coastal Carolina

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