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NC State coach Kevin Keatts, Pack played well on special night

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Kevin Keatts didn't like how the game started, but he loved everything about the second half push to defeat Wake Forest 90-74 on Wednesday.

Keatts and the Wolfpack never trailed by more than six points, but the way Wake Forest started the game shooting the ball, it felt like a bigger deficit.

Keatts also wanted to make sure the Wolfpack won on the night that the 1983 team was honored. Mission accomplished.

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