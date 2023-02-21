The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Zb3VuZyBsZWdzIPCfmIIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzBl
eDVacFlxNzIiPmh0dHBzOi8vdC5jby8wZXg1WnBZcTcyPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEphcmtlbCBKb2luZXIgKEBKYXJrZWxKb2luZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFya2VsSm9pbmVyL3N0YXR1cy8xNjI3ODM4
ODYyMDI1Mjc3NDQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDIx
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbiBhIHNpdC1kb3duIGludGVydmlldywgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYXVsTWNuZWlsSnI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFBhdWxNY25laWxKcjwvYT4gZXhwbGFpbnMgdGhhdCByZWxhdGlvbnNo
aXAgYnVpbGRpbmcgYW5kIGZlZWxpbmcgYXQgJnF1b3Q7aG9tZSZxdW90OyBh
cmUgd2hhdCBsZWQgdG8gaGltIHZlcmJhbGx5IGNvbW1pdHRpbmcgdG8gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrTWVuc0JiYWxsP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrTWVuc0JiYWxsPC9hPiBvbiBTdW5kYXku
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ST1Nwb3J0
cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1JPU3BvcnRz
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hvb3BzUmljaG1v
bmQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhvb3BzUmljaG1vbmQ8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tcjkyM05Lc1lBIj5odHRwczovL3QuY28v
bXI5MjNOS3NZQTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSTyBTcG9ydHMg8J+UsCAoQFJP
U3BvcnRzXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ST1Nwb3J0
c18vc3RhdHVzLzE2Mjc4NDYyMjE2NDg4NTUwNDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBzZW5pb3Igc2lnbmVlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vc2hvd3RpbWV0cmV5eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5Ac2hvd3RpbWV0cmV5eTwvYT4gd2FzIHNlbGVjdGVkIHRvIHRoZSBBbGxl
biBJdmVyc29uIENsYXNzaWM6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09yTzdP
amNiemoiPmh0dHBzOi8vdC5jby9Pck83T2pjYnpqPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYy
Nzc5MDE2NjIzNTQyMjcyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFy
eSAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjaGVja3MgaW4gYXQgTm8uIDI2OjxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9rcU82UXI4c0ZVIj5odHRwczovL3QuY28va3FPNlFyOHNG
VTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRl
Uml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVS
aXZhbHMvc3RhdHVzLzE2Mjc3MzE4ODI1MzUyMjczOTQ/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db2xsZWdlIGZvb3RiYWxsIGxlYWRlcnMgYXJlIG1vdmluZyBjbG9z
ZXIgdG8gcmVjb21tZW5kaW5nIGNsb2NrLXJ1bGUgY2hhbmdlcyBtZWFudCB0
byByZWR1Y2UgcGxheXMgaW4gZ2FtZXMgZm9yIHNhZmV0eSBhbmQgZ2FtZSBs
ZW5ndGggcmVhc29ucywgc291cmNlcyB0ZWxsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vU0lub3c/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNJTm93
PC9hPi48YnI+PGJyPlVuZGVyIG9uZSBwcm9wb3NhbCBnYWluaW5nIHdpZGUg
c3VwcG9ydCwgdGhlIGNsb2NrIHdvdWxkIHJ1biBhZnRlciBhIGZpcnN0IGRv
d24uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdCMmRUTVM1RW8iPmh0dHBzOi8v
dC5jby83QjJkVE1TNUVvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJvc3MgRGVsbGVuZ2Vy
IChAUm9zc0RlbGxlbmdlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Sb3NzRGVsbGVuZ2VyL3N0YXR1cy8xNjI3NjcwMzYyMjkxOTQ5NTY4P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BQ0MgUGFuaWMgUm9vbTogVU5D4oCZcyBzZWFzb24gb24gdGhlIGJy
aW5rIGFmdGVyIE5DIFN0YXRlIGJyZWFrcyBIZWVscyBkb3duLiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2xlYnJvd25sb3c/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QGxlYnJvd25sb3c8L2E+IGFuZCBJIGRpc2N1c3MgdGhlIGZ1
biBvZiB3YXRjaGluZyB0aGUgV29sZnBhY2sgcGxheSBiYXNrZXRiYWxsIHZl
cnN1cyB3YXRjaGluZyB0aGUgSGVlbHMgZmluZGluZyBuZXcgd2F5cyB0byBp
bXBsb2RlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTXI3TWxPb0RsNiI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL01yN01sT29EbDY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9lIE92aWVz
IChAam9lb3ZpZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vam9l
b3ZpZXMvc3RhdHVzLzE2Mjc0MjE4OTQzODYzNzI2MDg/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGF04oCZcyBhbGwgc2hlIHdyb3RlLi4uPGJyPjxicj5GSU5BTCAt
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZUhvY2tleT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkNTdGF0ZUhvY2tleTwvYT4gNywgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VTkNIb2NrZXk/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFVOQ0hvY2tleTwvYT4gMzxicj48YnI+SSBoYXZlIHRv
IGFzaywgd2hlcmUgd2VyZSB5b3UgdGhlIHdlZWtlbmQgb2YgRmViLiAxNnRo
LTIwdGggaW4gUmFsZWlnaCwgTkM/IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9k
QmQxaktEd3JXIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZEJkMWpLRHdyVzwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBHcmFoYW0gSGlsbCAoQEdyYWhhbUhpbGw5OCkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HcmFoYW1IaWxsOTgvc3RhdHVzLzE2Mjc4
NTY2MjczOTgzMjgzMjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkg
MjEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjb2FjaCBLZXZpbiBLZWF0dHMgb24gcmVjcnVpdGlu
ZyBpbiB0aGUgc3RhdGUgYW5kIGhhdmluZyB3aW5zIG92ZXIgVG9iYWNjbyBS
b2FkIHRlYW1zOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUENwMDUxWFRWVyI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1BDcDA1MVhUVlc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhl
V29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjI3Njk2
Nzc2NTc1NjgwNTIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDIw
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZXQiIGRpcj0i
bHRyIj4xMS4gRWFzdCBDYXJvbGluYTxicj4xMi4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmHC
oMKgwqDCoMKgIDxicj4xMy4gTWFyeWxhbmQ8YnI+MTQuIFZpcmdpbmlhIFRl
Y2g8YnI+MTUuIE9rbGFob21hIFN0YXRlPGJyPjE2LiBMb3Vpc3ZpbGxlPGJy
PjE3LiBVQ0xBPGJyPjE4LiBTb3V0aGVybiBNaXNzwqDCoMKgwqDCoMKgIDxi
cj4xOS4gVmlyZ2luaWE8YnI+MjAuIEFsYWJhbWE8YnI+MjEuIE5DIFN0YXRl
PGJyPjIyLiBNaWFtaTxicj4yMy4gU291dGggQ2Fyb2xpbmHCoMKgwqDCoMKg
IDxicj4yNC4gVGV4YXMgVGVjaDxicj4yNS4gT3JlZ29uPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05DQUFCYXNlYmFsbD9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05DQUFCYXNlYmFsbDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBOQ0FBIEJhc2ViYWxsIChATkNBQUJhc2ViYWxsKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DQUFCYXNlYmFsbC9zdGF0dXMv
MTYyNzY3NTIyNDI3MDQyNjExMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJy
dWFyeSAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE