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Wolfpack newsstand — Feb. 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Freshman QB Faizon Brandon has next

The Wolfpack Central — NCHSAA, NCISAA basketball playoff previews

The Wolfpack Central — Wing Jackson Keith gets NC State's first in-state 2025 offer

The Wolfpack Central — Transfers, staff changes have paid off for NC State

Raleigh News & Observer —Beating North Carolina was one of NC State’s two big basketball wins Sunday

GoPack.com — Joiner Named Co-ACC Player of the Week

GoPack.com — Ben Salas Named Individual Qualifier for NCAA Rifle Championships

Technician — NC State Athletics’ week in review: Feb. 13 - Feb. 19

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