 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Former NC State soccer great Linda Hamilton to HOF

The Wolfpack Central — NC State women's hoops suffer first ACC loss

The Wolfpack Central — Junior WR Chris Lawson makes return trip to NC State

The Wolfpack Central — Scouting video: No. 24-ranked Jarin Stevenson flashes potential

The Wolfpack Central — Rivals250 OL Sam Pendleton breaks down his top five

The Wolfpack Central — NC State moving up on junior Jamaal Jarrett's list

Fayetteville Observer — NC State's Chandler Zavala will continue to fight NCAA for eligibility

GoPack.com — Pack Opens Three-Game Homestand with Matchup against Syracuse

GoPack.com — Daniel Garners ACC Player of the Week Honors

GoPack.com — #3 Wolfpack Comes Up Just Short to #20 Notre Dame, 69-66

GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: Ep. 89 - UVA Preview & Hayden Hidlay

Technician — NC State women’s basketball can’t come back, upset by Notre Dame in first ACC loss

Technician — Isaiah Moore and Grant Gibson: Leading NC State on and off the field

Technician — Wolfpack women’s golf seeks spring surge after disappointing fall season

Tweets of the day

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