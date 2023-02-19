The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj41Niw5NjEgdGhlIG9mZmljaWFsIGF0dGVuZGFuY2UgZm9yIHRoaXMg
U3RhZGl1bSBTZXJpZXM8L3A+Jm1kYXNoOyBKb2UgT3ZpZXMgKEBqb2Vvdmll
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qb2Vvdmllcy9zdGF0
dXMvMTYyNzE1NDg5MTk2MDQ1MTA4MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5G
ZWJydWFyeSAxOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PZmZpY2lhbCBTZWVkcyBpbiB0aGUgTW9jayBOQ0FBIFRvdXJuYW1l
bnQgQnJhY2tldDo8YnI+PGJyPjEuIEFsYWJhbWE8YnI+Mi4gSG91c3Rvbjxi
cj4zLiBQdXJkdWU8YnI+NC4gS2Fuc2FzPGJyPjUuIFRleGFzPGJyPjYuIEFy
aXpvbmE8YnI+Ny4gQmF5bG9yPGJyPjguIFVDTEE8YnI+OS4gVGVubmVzc2Vl
PGJyPjEwLiBWaXJnaW5pYTxicj4xMS4gSW93YSBTdGF0ZTxicj4xMi4gS2Fu
c2FzIFN0YXRlPGJyPjEzLiBJbmRpYW5hPGJyPjE0LiBNYXJxdWV0dGU8YnI+
MTUuIEdvbnphZ2E8YnI+MTYuIFhhdmllcjwvcD4mbWRhc2g7IEpvbiBSb3Ro
c3RlaW4gKEBKb25Sb3Roc3RlaW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vSm9uUm90aHN0ZWluL3N0YXR1cy8xNjI3MDAxNDA4MjU5MDc2MDk2
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE4LCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWQtU3RhdGUgMkEgQ29uZmVyZW5jZSBUb3VybmFtZW50IE1WUCBj
L28gMjYgNuKAmTjigJ0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9T
dXByZW1lRHJlOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3VwcmVtZURyZTg8
L2E+IPCfj4AsIDM0IHBvaW50cywgMjIgcmVib3VuZHMsIDUgYmxvY2tzISEg
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVpZHN2aWxsZUhvb3Bz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSZWlkc3ZpbGxlSG9vcHM8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfUmljazU3P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9SaWNrNTc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdHkxZXdpcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AdHkxZXdpczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9i
aXNoaXp6bz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYmlzaGl6em88L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcm9kX2JyaWRnZXM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJvZF9icmlkZ2VzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dhbWVvZkluY2hlc0hTUz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AR2FtZW9mSW5jaGVzSFNTPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1RyaWFkTkNfR09JSFM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFRyaWFkTkNfR09JSFM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vYmhhbGx3Zm15P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiaGFsbHdm
bXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2lsa3lHaWxr
ZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNpbGt5R2lsa2V5PC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvZWxCcnlhbnRIU09UP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2VsQnJ5YW50SFNPVDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvLzI1dlVtRXFMenUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8yNXZV
bUVxTHp1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvYWNoIFJvc3MgKEBSYW1zQmJhbGxo
b29wcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYW1zQmJhbGxo
b29wcy9zdGF0dXMvMTYyNjkzNjI5NjUyMTMyMjQ5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
Video of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL2VRbGlxZlFJRzk0P3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE