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Wolfpack newsstand — Feb. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting North Carolina

Raleigh News & Observer —Hurricanes, outdoor hockey deliver Raleigh one of its most memorable sporting nights

Raleigh News & Observer —Hurricanes’ night under the Carter-Finley lights was worth every bit of the wait

Raleigh News & Observer —In this rare moment when NC State may have the upper hand on UNC, Wolfpack must strike

Raleigh News & Observer —Oh, yeah, there’s a big basketball game, too, as Wolfpack, Tar Heels meet again

GoPack.com — Pack Hosts North Carolina Sunday at Sold Out PNC Arena

GoPack.com — Pack Men Claim 32nd ACC Championship Title in Program History, Women Finish Second in Greensboro

GoPack.com — Wolfpack Splits Day Two of ACC/Big 10 Challenge

GoPack.com — #Pack9 Rallies to Secure Series Win Over Wagner

Technician — NC State track and field wraps up regular season for indoor competition

Technician — NC State baseball survives Wagner, picks up opening series win

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