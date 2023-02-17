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Wolfpack newsstand — Feb. 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Freshman Cole Cloer emerging in big way

The Wolfpack Central — Shamarius Peterkin becoming exciting sophomore target

The Wolfpack Central — Sophomore John Lash navigating unique recruitment

The Wolfpack Central — Junior 5-star Jarin Stevenson exploring numerous options

Raleigh News & Observer —How an outdoor hockey game at Carter-Finley came to symbolize a Triangle-wide triumph

Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball rallies late for a stunning 77-66 overtime win over UNC

Raleigh News & Observer —Photos: NC State defeats UNC in overtime in women’s college basketball

Charlotte Observer — Thursday’s HS rewind: North Meck’s Duane Lewis get 500th win in Queen City semifinals

Winston-Salem Journal — Matt Calkins: Why it's hard to envision Sean Payton reviving Russell Wilson's career

Technician — NC State women’s basketball stages late comeback, outlasts UNC in OT thriller

GoPack.com — Wolfpack Wins Overtime Thriller in Rivalry Showdown with #19 North Carolina

GoPack.com — NC State Secures Five Medals Thursday Night at ACC Championships

GoPack.com — #10 Wolfpack Travels to Wake Forest to Start ACC Play

GoPack.com — No. 13 Pack Rifle Set for NCAA Qualifiers

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