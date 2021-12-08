 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics for Wednesday morning.
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Wolfpack newsstand — Dec. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics for Wednesday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Senior lineman Jacarrius Peak sets decision date

The Wolfpack Central — Tight end Jack Larsen returned for NC State unofficial

The Wolfpack Central — Junior post Brandon Gardner enjoying move to Raleigh

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 13 in the NFL

The Wolfpack Central — Sophomore wide receiver Alex Taylor starting to emerge

Raleigh News & Observer — Inside NC State’s improbable win vs. UNC: People at Carter-Finley relive final 2:12

Charlotte Observer — Charlotte Catholic girls star Blanca Thomas after Country Day win

Greensboro News-Record — N.C. Scholastic Classic basketball returns Feb. 11

GoPack.com — Kelsey Chmiel, Laurie Henes Earn ACC Annual Awards

GoPack.com — Melissa Evans Named All Region

GoPack.com — Tuohy Named ACC Performer of the Week

Tweets of the day

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