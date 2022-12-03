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Wolfpack newsstand — Dec. 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State drops ACC opener

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts surprised by shooting

The Wolfpack Central — Box score: Pittsburgh 68, NC State 60

The Wolfpack Central — Video: Pitt coach Jeff Capel proud of his defense

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Senior CB Brice Pollock enters December in stretch drive

Raleigh News & Observer —NC State stumbles out of the gate in ACC basketball play, falling to Pittsburgh, 68-60

Raleigh News & Observer —Millbrook football falls at New Bern in 4A East final after comeback bid falls short

Charlotte Observer — Blocked field goal helps Grimsley stop Weddington advance to NCHSAA 4A final

Greensboro News-Record — Quick Take: Grimsley 28, Matthews Weddington 27

Fayetteville Observer — Seventy-First football loses to Northern Nash in 3A East Regional

GoPack.com — Cold Shooting Dooms Pack in ACC Opener against Pitt

GoPack.com — Indoor track season kicks off with two events this weekend

Technician — NC State men’s basketball falls to Pitt in ACC opener

Twitter posts of the day

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