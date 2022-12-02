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Video: Pitt coach Jeff Capel proud of his defense

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Pittsburgh coach Jeff Capel was proud of how his defense stepped up in Friday's 68-60 win over NC State on Friday at PNC Arena.

The Panthers improved to 6-3 overall and the Wolfpack fell to 7-2 in the ACC opener for both teams. NC State simply couldn't buy a three-pointer at various points in the game, going 6 of 27 from beyond the arc.

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