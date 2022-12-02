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Wolfpack newsstand — Dec. 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 12 in the NFL

The Wolfpack Central — Senior linebacker Kamal Bonner closing in on decision

The Wolfpack Central — Four-star RB Kendrick Raphael excited for NC State future

Raleigh News & Observer —‘He brings it every day.’ How well-traveled center Dusan Mahorcic can help NC State win

Raleigh News & Observer —NCHSAA Regional Championship Central: Previews for tonight’s football games, how to watch

GoPack.com — Five Score in Double Figures in #12 Pack’s Gutsy 94-81 Win at #10 Iowa

GoPack.com — Pack Hosts Pitt to Open ACC Play

GoPack.com — Women’s Tennis Adds Three Star-Studded Signees

Technician — NC State women’s basketball rides team effort to huge win over No. 10 Iowa

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