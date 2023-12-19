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Wolfpack newsstand — Dec. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

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The Wolfpack Central — Video reel: NC State players talk Pop-Tarts Bowl

The Wolfpack Central — Wyatt Wright enjoyed 'the vibe' in committing to NC State

The Wolfpack Central — Staying nearby proved important to new NC State RB Jordan Waters

The Wolfpack Central — Duke running back Jordan Waters transferring to NC State

The Wolfpack Central — Maryland transfer Tamarcus Cooley picks NC State

The Wolfpack Central — Transfer hot board, 2.0

The Wolfpack Central —Juco linebacker Wyatt Wright lands at NC State

Charlotte Observer — Triangle transfer: Jordan Waters, Duke’s leading rusher, says he’ll join NC State

Charlotte Observer — Why injuries, illness didn’t keep NC State women from winning third NCAA cross country title

GoPack.com — #2 Wrestling to Compete in Ranked Matchups at Collegiate Duals

GoPack.com — Pack Hosts Saint Louis Wednesday Night

GoPack.com — #3 Pack Continues Road Stretch at Old Dominion Wednesday Night

GoPack.com — Football Creative Media Duo Earns Emmy Nomination

GoPack.com — Abass, Abrams, and Trumble Named November Heart of the Pack Winners

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