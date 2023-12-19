The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBoYXMgd29yayB0byBkbzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvLzhvNHpTQ3g2VkUiPmh0dHBzOi8vdC5jby84bzR6U0N4NlZFPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZh
bHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFs
cy9zdGF0dXMvMTczNzE1NTE5MjI4ODYwMDMzNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Nb3N0IHdhdGNoZWQgQUNDIGNvbGxlZ2UgZm9vdGJhbGwgdGVhbXMs
IHNvcnRlZCBieSB0b3RhbCBUViB2aWV3ZXJzIChpbmNsdWRpbmcgQUNDTiBh
bmQgQUNDIFRpdGxlIEdhbWUpOjxicj48YnI+RlNVOiA1MC4yTTxicj5Mb3Vp
c3ZpbGxlOiAyMy43TTxicj5DbGVtc29uOiAyMS44TTxicj5NaWFtaTogMTcu
NE08YnI+RHVrZTogMTYuNk08YnI+VU5DOiAxMy4wTTxicj5HVDogMTAuMk08
YnI+UGl0dDogOS4yTTxicj5TeXJhY3VzZTogOC45TTxicj5OQ1NUOiA4LjhN
PGJyPlVWQTogOC40TTxicj5CQzogOC4wTTxicj5XYWtlOiA2LjJNPGJyPlZU
OiA2LjFNPC9wPiZtZGFzaDsgRGFubnkgTmVja2VsIChARE5lY2tlbDE5KSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ROZWNrZWwxOS9zdGF0dXMv
MTczNjc2NTc2MDY4MzI4MjUwNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciAxOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTkMgU3RhdGUgd2lkZSByZWNlaXZlciBBbnRob255IFNt
aXRoIGlzIGdvaW5nIHRvIEVhc3QgQ2Fyb2xpbmEuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9YQk1OdGdSOVp0Ij5odHRwczovL3QuY28vWEJNTnRnUjladDwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2
YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZh
bHMvc3RhdHVzLzE3MzcwOTY3ODI2NzEyMDAzNTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCB0byBoYXZlIEp1c3RpbiBKb2x5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
TkNTdGF0ZTwvYT4gYmFjayBhdCBJb25hIFByZXAgdG9kYXkhICA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2lvbmFmb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AaW9uYWZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvR29HYWVscz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I0dvR2FlbHM8L2E+8J+PiCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vMWE4eWZOZGxXSyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzFhOHlmTmRsV0s8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgSW9uYSBQcmVwIEF0aGxldGljcyAoQElvbmFQcmVwU3Bv
cnRzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lvbmFQcmVwU3Bv
cnRzL3N0YXR1cy8xNzM2OTI1NzYyNjk0MDYyNDA3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTkMgU3RhdGUganVuaW9yIGNvbGxlZ2UgdGFyZ2V0IEpv
bmFoIE1pbGxlciBwaWNrZWQgVGV4YXMtU2FuIEFudG9uaW86IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9qVWJzZWI3VE50Ij5odHRwczovL3QuY28valVic2Vi
N1ROdDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0
YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3Rh
dGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3MzY5NzA3ODM1MzA4NTY4NDc/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TcGVlZHkgQ2hhcmxvdHRlIChOLkMuKSBNYWxsYXJkIENyZWVrIHdp
ZGUgcmVjZWl2ZXIgQmVuamFtaW4gQmxhY2ssIHdobyBOQyBTdGF0ZSBoYWQg
b2ZmZXJlZCBhcyBhIGNvcm5lcmJhY2suPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L05tV0lYeGNxN0IiPmh0dHBzOi8vdC5jby9ObVdJWHhjcTdCPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0
dXMvMTczNjgyODIwNTk5MjkyMzE5MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5E
ZWNlbWJlciAxOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBqdW5pb3IgY29sbGVnZSBETCB0YXJnZXQgS2VtYXJp
IENvcGVsYW5kIHBpY2tzIFZpcmdpbmlhIFRlY2ggYWZ0ZXIgdmlzaXRpbmcg
dGhlIEhva2llcyB0aGlzIHBhc3Qgd2Vla2VuZC48YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28veXNVSGFlVGpPMyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3lzVUhhZVRqTzM8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFs
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxz
L3N0YXR1cy8xNzM2ODA4OTU5MzEzNjg2NzkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkRlY2VtYmVyIDE4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSB0YXJnZXQgaGFzIHBpY2tlZCBUdWxhbmU6IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9qRHlJQ0F6aXFsIj5odHRwczovL3QuY28vakR5
SUNBemlxbDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBO
Q1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05D
U3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3MzY3ODg5MzU4NDAyNDgwMjI/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WaWRlbyBvZiBUYW1hcmN1cyBDb29sZXkmIzM5O3Mgb2ZmaWNpYWwg
dmlzaXQgdG8gTkMgU3RhdGU6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3owTTFv
bktyYmsiPmh0dHBzOi8vdC5jby96ME0xb25LcmJrPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTcz
NjgxMjg1OTUwNDcwMTUwMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJl
ciAxOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE