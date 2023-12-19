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Video reel: NC State players talk Pop-Tarts Bowl

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State sixth-year senior outside linebacker Payton Wilson found out after that practice that Dec. 19 would be "Payton Wilson Day."

Wilson was greeted by Raleigh Mayor Mary-Ann Baldwin and NCSU coach Dave Doeren in the proclamation. Wilson then talked to the media about his season and plans for the Pop-Tarts Bowl.

NC State offensive coordinator Robert Anae, quarterback Brennan Armstrong and left tackle tackle Anthony Belton also talked with the media Tuesday.

Click below to watch the videos:

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