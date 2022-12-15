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Wolfpack newsstand — Dec. 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: DE Jy'Keveous Hibbler

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: OLB Kamal Bonner

The Wolfpack Central — Commitment Breakdown: NC State lands three-star Kamal Bonner

The Wolfpack Central — Senior linebacker Kamal Bonner picks NC State

The Wolfpack Central — NC State plays complete game against Furman

GoPack.com — Dunn, Shimko Named AFCA All-Americans

GoPack.com — #8 Pack Hosts Davidson Thursday Night for Final Game of Non-Conference Slate

GoPack.com — Stokowski Claims 6th Place in 100 Backstroke at FINA World Championships

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