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Wolfpack newsstand — Dec. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Furman

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren navigating transfer, NIL scenarios

The Wolfpack Central — Robert Anae, Garett Tujague join NC State staff

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren on new hires, bowl game

The Wolfpack Central — WVU trying to fend off an ACC team for WR commit Elijah Caldwell

Raleigh News & Observer —Hectic month for NC State football coach Dave Doeren includes hiring two new coaches

Charlotte Observer — ACC Now podcast: How Duke, UNC, and NC State are sitting as nonconference play wraps up

Fayetteville Observer — NC State football hires Robert Anae from Syracuse as offensive coordinator

GoPack.com — Experienced and Versatile Anae Joins Wolfpack Staff

GoPack.com — Doeren Names Garett Tujague Offensive Line Coach

GoPack.com — NC State Tabbed Second in EAGL Preseason Poll

GoPack.com — Robin Catry hopes to use successful fall to carry over to spring season

GoPack.com — Women’s Soccer Adds Five Newcomers to 2023 Spring Roster

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