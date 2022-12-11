News More News
{{ timeAgo('2022-12-11 09:12:01 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Dec. 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State loses 16-point lead at Miami (Fla.)

The Wolfpack Central — NC State looking for new offensive line coach

The Wolfpack Central — Box score: Miami (Fla.) 80, NC State 73

The Wolfpack Central — NC State NT Joshua Harris to enter transfer portal

Raleigh News & Observer —NC State basketball’s big first-half lead disintegrates in 80-73 ACC road loss to Miami

GoPack.com — Pack Falters Late to Fall to Miami

Technician — NC State men’s basketball washed away late by Hurricanes, falls 80-73

Twitter posts of the day

Videos of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}