 Various news items and Tweets concerning NC State Wolfpack athletics for Friday morning.
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Wolfpack newsstand — Dec. 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Various news items and Tweets concerning NC State Wolfpack athletics for Friday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NC State holds off scrappy Bethune-Cookman

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts after Bethune-Cookman win

The Wolfpack Central — Box score: NC State 65, Bethune-Cookman 48

The Wolfpack Central — Video: NC State players after defeating Bethune-Cookman

The Wolfpack Central — Javonte Vereen has bust-out junior campaign

The Wolfpack Central — Sophomore running back Anthony Quinn Jr. next in line

The Wolfpack Central — Coach: NC State getting steal in Shawn Phillips

Raleigh News & Observer — No. 1 Purdue on NC State’s radar after ‘statement’ win gets Wolfpack ‘back on track’

Raleigh News & Observer — NC State surged past Bethune-Cookman. Here’s what we learned in the Wolfpack’s win

Raleigh News & Observer — Hornets Podcast: Cody Martin dives into leading the NBA in 3-point percentage

Greensboro News-Record — Seahawks QB Russell Wilson denies report that he’d consider waiving no-trade clause for Giants, Broncos or Saints: ‘I love this city’

Greensboro News-Record — Phenom Hoops event coming to Smith, Wesleyan this weekend

GoPack.com — Pack Pulls Away from Bethune-Cookman

GoPack.com — Ekwonu Named First-Team Walter Camp All-American

GoPack.com — #2 NC State Makes Trip to Pitt for ACC Opener

GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: Ep. 86 - App State Preview

Technician — NC State men’s basketball takes care of Bethune-Cookman 65-48 in Reynolds

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