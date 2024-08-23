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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

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Headlines

The Wolfpack Central — Stars shine in Weddington's win over Providence Day

The Wolfpack Central — Keep Pounding Classic prospects

The Wolfpack Central — Coach: Cam Strong impresses with hard work

The Wolfpack Central — Coach: Plans to increase touches for NC State commit Arrion Concepcion

Charlotte Observer —Triangle-area high school football schedules: When do Raleigh, Durham area teams play?

Charlotte Observer — No. 2 Weddington stops No. 1 Providence Day in Keep Pounding Classic at Panthers’ stadium

Technician — Plamana’s first career goal gifts NC State men’s soccer 3-2 win in season opener

GoPack.com — Men’s Soccer Wins Thriller in Season Opener

GoPack.com — Wolfpack Introduces New Wave of Enhancements Ahead of 2024 Football Season

GoPack.com — Ali Newland and Regan Spencer Join the Pack as Graduate Managers

Twitter posts of the day

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