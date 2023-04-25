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Wolfpack newsstand — April 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State targets shine in Charlotte area events

The Wolfpack Central — NC State picks up additional post player Mohamed Diarra

The Wolfpack Central — Meet the class of 2026 in boys basketball

The Wolfpack Central — The Run Down — Nike EYBL version

Raleigh News & Observer —An NC State basketball switcheroo, as Wolfpack adds another transfer portal player

Raleigh News & Observer —From NFL draft picks to long shots, here are players to watch from North Carolina

Raleigh News & Observer —NC State basketball’s big news on a big man adds to roster rebuild for 2023-24 season

GoPack.com — Wolfpack Women’s Tennis Crowned ACC Champion for First Time in Program History

GoPack.com — NC State wrestlers prepare for US Open

GoPack.com — NC State Athletics Celebrates With 2023 Wolfie Awards

GoPack.com — Wolfpack Hosts No. 12 East Carolina on Tuesday Night

GoPack.com — #Pack9 Falls in Series Finale to Clemson

Technician — Portal Kombat: Where will NC State’s women's basketball stand next season?

Technician — NC State Athletics’ 2022-2023 superlatives

Technician — NC State softball suffers doubleheader losses to UNC, gets swept in weekend series

Technician — NC State baseball loses series finale, gets swept by Clemson

Technician — Pack women’s tennis stuns No. 1 UNC, conquers Carolina for first-ever ACC Championship title

Technician — Wake Forest exacts its revenge, downs NC State men’s tennis 4-2 in ACC quarterfinal

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