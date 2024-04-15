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Wolfpack newsstand — April 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Stars shine bright at the Rivals Camp Series in Charlotte

The Wolfpack Central — NC State junior WR Julian Gray intends to hit transfer portal

Fayetteville Observer — 2024 NFL mock draft: Where NC State Wolfpack prospects are projected to land

Technician — NC State Baseball shut out 7-0 in series finale to No. 2 Clemson

GoPack.com — No. 12 Women’s Tennis Beats Clemson 6-1

GoPack.com — Pack Falls to Hoos in Bottom of the Seventh

GoPack.com — No. 16 NC State Wrap Up It’s Regular Season Agenda With A 4-2 Win Over Duke!

GoPack.com — #Pack9 Drops Series Finale at No. 2 Clemson on Sunday

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