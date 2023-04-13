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Wolfpack newsstand — April 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior DE Xavier Gilliam comes away impressed with NC State

The Wolfpack Central — The Run Down — basketball version

The Wolfpack Central — Junior WR Keenan Jackson returns to NC State for spring game

The Wolfpack Central — Junior athlete Josiah McLaurin brings versatility, speed

GoPack.com — Korstanje Honored as ACC Men's Swimming & Diving Scholar-Athlete of the Year

GoPack.com — No. 22 closes out home slate with 4-2 win over Wake Forest

GoPack.com — Transfer Jayden Taylor Joins the Pack

GoPack.com — 33 Wolfpack Swimmers and Divers Named to ACC All-Academic Team

Technician — No. 22 NC State men’s tennis downs Demon Deacons in electric 4-2 win

Technician — COLUMN: Strap in, women’s basketball is headed for the moon

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