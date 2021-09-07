The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 7

The eyes of Wolfpack nation will be on Starkville, Miss., this weekend as NC State travels to Mississippi State for a 7 p.m. kickoff on ESPN2. Monday brought a lot of initial thoughts on the game.
There are also some recruiting developments worth following in today's daily newsstand.
Let's get to it.
Running back Ricky Person Jr. continues to be recognized for his strong performance against South Florida. (Ken Martin/The Wolfpacker)
Tweets Of The Day
Both NC State and Mississippi State held their weekly press conferences Monday afternoon. The two teams are set for a nationally televised, prime time showdown on the Bulldogs' turf Saturday.
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NC State did make a new offer to the 2023 class. Running back
Malcolm Brown from Warner Robins (Ga.) High is the latest name to the board.
Pack basketball also received good news from Rivals150 guard
Daniel Skillings from Philadelphia (Pa.) Roman Catholic, but it may get tough news from fellow four-star backcourt performer Donald Hand Jr. of Virginia Beach (Va.) Landstown High.
Both Hand and football recruiting target
Wesley Grimes from Raleigh Millbrook, a three-star receiver, are announcing decisions Tuesday.
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