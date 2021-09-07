 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 7
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The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 7

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

The eyes of Wolfpack nation will be on Starkville, Miss., this weekend as NC State travels to Mississippi State for a 7 p.m. kickoff on ESPN2. Monday brought a lot of initial thoughts on the game.

There are also some recruiting developments worth following in today's daily newsstand.

Let's get to it.

NC State Wolfpack football running back Ricky Person
Running back Ricky Person Jr. continues to be recognized for his strong performance against South Florida. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Tweets Of The Day 

Both NC State and Mississippi State held their weekly press conferences Monday afternoon. The two teams are set for a nationally televised, prime time showdown on the Bulldogs' turf Saturday.

NC State did make a new offer to the 2023 class. Running back Malcolm Brown from Warner Robins (Ga.) High is the latest name to the board.

Pack basketball also received good news from Rivals150 guard Daniel Skillings from Philadelphia (Pa.) Roman Catholic, but it may get tough news from fellow four-star backcourt performer Donald Hand Jr. of Virginia Beach (Va.) Landstown High.

Both Hand and football recruiting target Wesley Grimes from Raleigh Millbrook, a three-star receiver, are announcing decisions Tuesday.

Headlines

• The Wolfpacker — By the numbers: NC State production by class

• The Wolfpacker — Dave Doeren has a lot of respect for Mississippi State, Mike Leach

• The Wolfpacker — Full transcript: Dave Doeren previews Mississippi State

• The Wolfpacker — Updated NC State depth chart: The unveiling

• The Wolfpacker — WATCH: Dave Doeren previews NC State vs. Mississippi State

• The Wolfpacker — Monday morning quarterbacking: NC State 45, South Florida 0

• Raleigh News & Observer — NC State carries the ACC banner into its matchup with Mississippi State in Starkville

• Technician — First-time scorers elevate Pack men’s soccer to 2-1 win over UCF

• GoPack.com — Wolfpack defeats Knights 2-1 in George Tarantini Classic finale

• GoPack.com — Two duos, three singles players selected to compete at 2021 ITA women’s All-American Championships

Video Of The Day

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