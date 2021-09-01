 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 1
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The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 1

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, Sept 1.

NC State Wolfpack football
NC State will wear these uniforms on Thursday. (NC State football)

Headlines

• The Wolfpacker — From the other sideline: South Florida

• The Wolfpacker — Scouting South Florida

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: NC State vs. USF football preview

• The Wolfpacker — WATCH: NC State stars Payton Wilson and Emeka Emezie preview opener

• The Wolfpacker — NC State unveils uniforms for Thursday

• The Wolfpacker — News & Views: Dave Doeren’s Monday PC

• Raleigh News & Observer — COVID was not kind to NC State’s 2020 football schedule? Can the Wolfpack start fresh?

• Raleigh News & Observer — Who has the edge when NC State faces USF?

• Fayetteville Observer — How much do you know about NC State’s week 1 opponent?

• Technician — USF to provide litmus test for NC State football

• Technician — Freshmen standing out, tough early opponents highlight women’s soccer takeaways

• GoPack.com — #LightItRed adidas uniforms

• GoPack.com — Pack cross country squads each ranked in top 30 of USTFCCCA preseason coaches poll

• GoPack.com — Catching up with Sam Highfill

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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