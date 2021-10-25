The Wolfpacker daily newsstand: Miami loss fallout

After a 31-30 defeat at Miami on Saturday evening, the fallout was felt on Sunday. The good news: odds are still good that NC State could win the ACC's Atlantic Division despite the setback.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
Here are some the tweets on Sunday after the loss at Miami and the impact it had.
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In football recruiting, recently offered junior college defensive back Keionte Scott includes NC State in his top 12.
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And in basbeall recruiting, the Pack added a commitment from Cameron Uzzillia, a class of 2025 standout from Tampa, Fla.
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