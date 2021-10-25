 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 25
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The Wolfpacker daily newsstand: Miami loss fallout

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

After a 31-30 defeat at Miami on Saturday evening, the fallout was felt on Sunday. The good news: odds are still good that NC State could win the ACC's Atlantic Division despite the setback.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 

Here are some the tweets on Sunday after the loss at Miami and the impact it had.

In football recruiting, recently offered junior college defensive back Keionte Scott includes NC State in his top 12.

And in basbeall recruiting, the Pack added a commitment from Cameron Uzzillia, a class of 2025 standout from Tampa, Fla.

Headlines

• The Wolfpacker — Monday morning quarterbacking: Miami 31, NC State 30

• The Wolfpacker — Postgame Reflections Podcast: Miami 31, NC State 30

• The Wolfpacker — NC State remains ranked in coaches’ poll

• The Wolfpacker — What they’re saying about NC State’s loss at Miami

• Raleigh News and Observer — NC State football lost, but the Wolfpack can still make the ACC title game. Here’s how

• Raleigh News & Observer — Was NC State robbed of a game-changing fumble vs. Miami? You make the call

• Raleigh News & Observer — How far did NC State drops after the loss to Miami? Plus other Top 25 moves

• Technician — Miami takeaways: Secondary struggles, must-win on horizon

• Technician — Commentary: Wolfpack football still controls own destiny in ACC

• Technician — NC State volleyball sweeps Duke for bounce-back win

• Technician — Wolfpack women’s soccer dominates Syracuse 3-0 in final regular season home game

• GoPack.com — Women’s soccer closes out home slate with 3-0 victory over Syracuse

• GoPack.com — Volleyball earns hard fought sweep over Duke

• GoPack.com — Pack closes fall season at Eagle Point

Video Of The Day

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