 The Wolfpacker daily newsstand: May 6
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The Wolfpacker daily newsstand: May 6

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, May 6.



Headlines

• The Wolfpacker — NC State has a strong relationship with four-star LB Torren Wright

• The Wolfpacker — NC State football position group analysis: Offensive line

• The Wolfpacker — The Wolfpacker top 25 presented by JFQ Lending

• The Wolfpacker — Defensive end Daniel Joseph selected No. 4 overall in the 2021 CFL Draft

• The Wolfpacker — Top five to watch for Wolfpack basketball recruiting in 2022 class

• Burlington Times-News — NC State’s Daniel Joseph a top pick at CFL Draft

• Technician — NC State softball wraps up regular season against No. 21 Duke

• Technician — Pack women’s golf’s Monika Vicario set to compete in Columbus Regional

• GoPack.com — Pack selected as No. 2 seed for NCAA Kingston Springs Regional

• GoPack.com — Jonathan Diaz uses reconnect program to earn degree

• GoPack.com — Charleston, Henes earn ACC Performer of the Week accolades

• GoPack.com — Wolfpack heads into NCAAs ranked sixth nationally

• GoPack.com — Diamond Johnson invited to participate in USA Basketball Women’s U19 World Cup Team trials

Tweets Of The Day 

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