 The Wolfpacker daily newsstand: May 27
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The Wolfpacker daily newsstand: May 27

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, May 27.



NC State Wolfpack baseball pitcher Carlos Rodon
Carlos Rodon continues to excel on the mound. (Patrick Gorski-USA TODAY Sports)

Headlines

• The Wolfpacker — Re-ranking NC State football recruiting classes under Dave Doeren: 2015

• The Wolfpacker — The Wolfpacker top 25 presented by JFQ Lending

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: ACC Baseball Tournament preview with Andrew Sanders

• The Wolfpacker — Florida DL Nick Campbell talks favorites, visit plans

• The Wolfpacker — Breon Pass is ready for a ‘once in a lifetime’ opportunity at NC State

• Raleigh News & Observer — NC State baseball team turned a poor start into a season that surprised even its coach

• Fayetteville Observer — After missing on Twitty, NC State can still recruit these 2022 receivers

• GoPack.com — #Pack9 opens ACC Championship play Thursday

• GoPack.com — Smith & Rogers advance to program’s first semifinal appearance in NCAA Doubles Championships

• GoPack.com — NC State secures No. 6 final ranking for best-ever national finish

• GoPack.com — NC State men’s track & field squad opens NCAA East Preliminary competition

• GoPack.com — Former RB Toney Baker named to Guilford County Sports Hall of Fame

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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