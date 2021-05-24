 The Wolfpacker daily newsstand: May 24
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The Wolfpacker daily newsstand: May 24

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, May 24.



NC State Wolfpack baseball outfielder Jonny Butler
ACC batting champ Jonny Butler and the Pack learned its ACC Tournament schedule. (NC State)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State offers in-state athlete Daejuan Thompson

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Oral History: How Russell Wilson came to NC State

• The Wolfpacker — Wolfpack baseball seeded third for ACC Tournament

• The Wolfpacker — NC State football 2021 schedule countdown: No. 6, Wake Forest

• Raleigh News & Observer — Revenue gap starts to close in ACC Network’s first year. Here’s what the numbers show.

• Fayetteville Observer — NC State’s Tanner Ingle has one goal this season: Stay on the field

• Winston-Salem Journal — ACC”s latest tax filings underscores challenges for new commissioner Jim Phillips

• Technician — Giants trio of Patrick Bailey, Nick Swiney, Will Wilson highlights minor league Pack Pros

• Technician — MLB Pack Pros: Carlos Rodon, Trea Turner continue to shien in 2021

• Technician — Commentary: Potential Aaron Rodgers trade could have Bradley Chubb on the move

• Technician — Red-hot No. 23 NC State baseball headed to Charlotte for ACC Championship

• GoPack.com — #Pack9 earns No. 3 overall seed in ACC Championship

• GoPack.com — Rogers moves on to NCAA singles round of 32

• GoPack.com — No. 25 Galarneau moves on to NCAA Singles Championship round of 32

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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