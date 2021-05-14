 The Wolfpacker daily newsstand: May 14
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The Wolfpacker daily newsstand: May 14

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, May 14.



NC State Wolfpack football defensive lineman Alim McNeill
Defensive tackle Alim McNeill signed a four-year contract. (Ethan Hyman/News & Observer)

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker 3-2-1: Recruiting thoughts and big weekend for Pack sports

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: Handing out the 2021 Wolfpacker Awards

• The Wolfpacker — Around the diamond: Crunch time for the Wolfpack

• The Wolfpacker — NC State class of 2022 updated hot board: Defensive line

• The Wolfpacker — Wolfpack signee Terquavion Smith wins Mr. Basketball in North Carolina

• Technician — NC State falls to Florida State in ACC Championship quarterfinals

• GoPack.com — Shanklin earns gold medal on first day of ACC Championships

• GoPack.com — #Pack9 set for final ACC road series of season against Pitt

• GoPack.com — NC State wraps up action at 2021 ACC Softball Championships

Tweets Of The Day 

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