 The Wolfpacker daily newsstand: May 12
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The Wolfpacker daily newsstand: May 12

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, May 12.



NC State Wolfpack baseball coach Elliott Avent
Elliott Avent and the Pack is 19-5 in its last 24 games. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

The Wolfpacker — Updated class of 2022 hot board: Offensive line

• The Wolfpacker — The Wolfpacker’s mock class, first edition: Defense

• The Wolfpacker — NC State’s early odds to win the ACC in 2021

• The Wolfpacker — NC State football position group analysis: Defensive line

• The Wolfpacker — Updated class of 2022 hot board: Wide receivers

• Technician — NC State baseball cruises to 9-1 victory in last regular season midweek matchup

• GoPack.com — NC State set for ACC Softball Championships

• GoPack.com — #Pack9 downs UNCW, 9-1

• GoPack.com — Three honored on All-ACC Softball team

• GoPack.com — O-line pair make PFF’s top 10 returning players

Tweets Of The Day 

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