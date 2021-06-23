 The Wolfpacker daily newsstand: June 23
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The Wolfpacker daily newsstand: June 23

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, June 23.



NC State Wolfpack baseball first baseman Austin Murr
NC State first baseman Austin Murr was recognized Tuesday for his glove work. (NCAA)

Headlines

• The Wolfpacker — Q&A: NC State defensive coordinator Tony Gibson (part II)

• The Wolfpacker — NC State adds junior college safety Darius Edmundson

• The Wolfpacker — Q&A: NC State defensive coordinator Tony Gibson (part I)

• The Wolfpacker — NC State football commitment analysis: Defensive back Isaiah Crowell

• The Wolfpacker — What they’re saying about NC State’s win over Vanderbilt

• Raleigh News & Observer — How the College World Series bracket works — and what NC State needs to do to win it all

• Fayetteville Observer — Meet the NC State football commit who’s also a star heavyweight wrestler

• Winston-Salem Journal — NC State takes command of bracket at baseball’s College World Series

• GoPack.com — Austin Murr named Gold Glove finalist

• GoPack.com — Program-record three student-athletes named to men’s tennis All-ACC Academic team

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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