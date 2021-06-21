The Wolfpacker daily newsstand: June 21

Here are the various headlines and tweets for Monday, June 21.
Headlines
Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBtb3ZpbmcgdG8gdGhlIGJ1bGxwZW4sIGZvcm1lciBDb2xs
ZWdpYXRlIHN0YXIgRXZhbiBKdXN0aWNlIGhlbHBlZCBOLkMuIFN0YXRlIHJl
YWNoIHRoZSBDb2xsZWdlIFdvcmxkIFNlcmllcy4gU2F0dXJkYXksIGhlIGhl
bHBlZCB0aGUgV29sZnBhY2sgb3BlbiBwbGF5IGluIE9tYWhhIHdpdGggYSB3
aW4uPGJyPuKAmEdhbWUgb3Zlci7igJkgQ29uZmlkZW5jZSB0aHJvdWdoIHRo
ZSByb29mIHdpdGggd2hhdCBFdmFuIGhhcyBiZWVuIGFibGUgdG8gZG8u4oCd
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0FBcUl1R1g0ZGwiPmh0dHBzOi8vdC5j
by9BQXFJdUdYNGRsPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pa2UgQmFyYmVyIChAUlRE
X01pa2VCYXJiZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUlRE
X01pa2VCYXJiZXIvc3RhdHVzLzE0MDY5MzE3ODg3NDA2NjUzNDY/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FbGxpb3R0IEF2ZW50IGFuZCBoaXMgTkMgU3RhdGUgYmFzZWJhbGwg
dGVhbSBhcmUgb25lIHdpbiBpbnRvIHRoZSBDb2xsZWdlIFdvcmxkIFNlcmll
cywgc29tZXRoaW5nIEF2ZW50IHdpc2hlcyBoZSBjb3VsZCBjZWxlYnJhdGUg
d2l0aCBoaXMgbGF0ZSBkYWQgb24gdGhpcyBGYXRoZXImIzM5O3MgRGF5LiAg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzJGMzhSeWk3S2kiPmh0dHBzOi8vdC5j
by8yRjM4UnlpN0tpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFCQzExIEV5ZXdpdG5lc3NO
ZXdzIChAQUJDMTFfV1RWRCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9BQkMxMV9XVFZEL3N0YXR1cy8xNDA2OTQ1MDg2ODU2ODkyNDE4P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgb25seSAyIHRlYW1zIGluIHRoaXMgQ1dTIHRoYXQgd2VyZSBu
b3QgTm8uIDEgc2VlZHMgaW4gcmVnaW9uYWxzIHdlcmUgdGhlIDIgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQ0NCYXNlYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AQUNDQmFzZWJhbGw8L2E+IHRlYW1zOiBOQyBTdGF0ZSAo
Tm8uIDIgaW4gUnVzdG9uKSAmYW1wOyBVVmEgKE5vLiAzIGluIENvbHVtYmlh
KS4gQm90aCB0ZWFtcyBkb21pbmF0ZWQgdGhlaXIgQ1dTIG9wZW5lcnMsIHdp
bm5pbmcgYnkgNiBydW5zIGFwaWVjZS4gQW5kIG5laXRoZXIgZmVlbHMgbGlr
ZSBhIHN1cnByaXNlLiBUd28gdmVyeSwgdmVyeSBnb29kIGNsdWJzLjwvcD4m
bWRhc2g7IEFhcm9uIEZpdHQgKEBhYXJvbmZpdHQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vYWFyb25maXR0L3N0YXR1cy8xNDA2NzMwODM3MTk5
MDQ4NzIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjAsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WaXJnaW5pYSwgVmFuZGVyYmlsdCwgTkMgU3RhdGUsIE1pc3Npc3Np
cHBpIFN0YXRlLiBUaGUgQ29sbGVnZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgd2lubmVycyBi
cmFja2V0IG9yIGEgbmV3IFNFQy9BQ0MgY2hhbGxlbmdlPzwvcD4mbWRhc2g7
IEFyaWEgR2Vyc29uIChAYXJpYV9nZXJzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vYXJpYV9nZXJzb24vc3RhdHVzLzE0MDY3OTQyOTA2MjYz
OTIwNzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMSwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WaXJnaW5pYSYjMzk7cyB3aW4gb3ZlciBUZW5uZXNzZWUgbGVhdmVz
IHRoZSBBQ0MgMTgtMTYgaGVhZC10by1oZWFkIGFnYWluc3QgdGhlIFNFQyBp
biBiYXNlYmFsbCB0aGlzIHNlYXNvbi48YnI+PGJyPkFsbCBvdGhlciBjb25m
ZXJlbmNlcyBhcmUgYSBjb21iaW5lZCA3MS0yNjIgYWdhaW5zdCB0aGUgU0VD
IHRoaXMgc2Vhc29uLjxicj48YnI+U2hvdWxkIGJlIGFub3RoZXIgZ29vZCBv
bmUgdG9tb3Jyb3cgbmlnaHQgYmV0d2VlbiBOQyBTdGF0ZSBhbmQgVmFuZGVy
YmlsdC48L3A+Jm1kYXNoOyBCcnlhbiBJdmVzIChAYXdheXRvd29ydGh5KSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2F3YXl0b3dvcnRoeS9zdGF0
dXMvMTQwNjcyMjA4NzM0ODIyNDAwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K
dW5lIDIwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WYW5kZXJiaWx0IHdpbGwgYmUgdGhlIGF3YXkgdGVhbSB0b25pZ2h0
IHZzLiBOQyBTdGF0ZS48L3A+Jm1kYXNoOyBBZGFtIEtlbGx5IChAQWRhbUtl
bGx5RkEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWRhbUtlbGx5
RkEvc3RhdHVzLzE0MDY5NTQyNTY3Nzk4NTc5MzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+SnVuZSAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hEZWZvP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBDb2FjaERlZm88L2E+IEnigJltIGJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2
ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIE5DIFNUQVRFIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vTG91aXNidXJnX0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBM
b3Vpc2J1cmdfRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Q2FuZUNvYWNoSG9kZ2VzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYW5lQ29h
Y2hIb2RnZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2Fu
ZUNvYWNoVD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FuZUNvYWNoVDwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrUHJpZGU/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tQcmlkZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9rbmlnaHRfem9ub3Zhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5Aa25pZ2h0X3pvbm92YW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9pQVdzcUZrUVVWIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vaUFXc3FGa1FVVjwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBEYXJpdXMgRWRtdW5kc29uIO+jvyAoQGRGYW1vdXMyNCkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kRmFtb3VzMjQvc3RhdHVz
LzE0MDY1OTIyMjM3MzU2ODUxMjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVu
ZSAyMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SaWRnZSBWaWV3IENsYXNzIG9mIDIwMjMgZm9yd2FyZCBHcmVnIEph
Y2tzb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HcmVnSjIwMjM/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdyZWdKMjAyMzwvYT4gd2lsbCB0YWtl
IHVub2ZmaWNpYWwgdmlzaXRzIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vaGFzaHRhZy9EdWtlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jRHVrZTwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vaGFzaHRhZy9OQ1N0YXRlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkNTdGF0ZTwvYT4gdG9tb3Jyb3cuIDxicj5XaWxsIHZp
c2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HYW1l
Y29ja3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHYW1l
Y29ja3M8L2E+IG9uIFR1ZXNkYXkgYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9VTkM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNVTkM8L2E+IG5leHQgd2VlazwvcD4mbWRhc2g7IExvdSBC
ZXpqYWsgKEBMb3VhdFRoZVN0YXRlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0xvdWF0VGhlU3RhdGUvc3RhdHVzLzE0MDY2OTQxMzcyNzgxMDc2
NDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyMCwgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igaY8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2VjdW5hbmVf
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBlY3VuYW5lXzwvYT7igakgIHdhcyBu
YW1lZCB0byB0aGUg4oGmPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9h
bWVyaWN1cHc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFtZXJpY3VwdzwvYT7i
gakgQWxsIFN0YXIgVGVhbSBhbmQgaGVyIGFuZCBOQyBTdGF0ZSB0ZWFtbWF0
ZSDigaY8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0p1c3RKYWtpYWE/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEp1c3RKYWtpYWE8L2E+4oGpIGFyZSBi
cmluZ2luZyBHb2xkIE1lZGFscyBiYWNrIHRvIFJhbGVpZ2guIEdyZWF0IGpv
YiBSZXDigJluIHRoZSDwn5C6IFBhY2shIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9Ec3FjQk1RR3IwIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRHNxY0JNUUdyMDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBXZXMgTW9vcmUgKEBXb2xmcGFja1dlcykgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Xb2xmcGFja1dlcy9zdGF0dXMvMTQwNjQ1
NDk4NTQ0NjAxNDk3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDIwLCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QZW5uaW5ndG9u4oCZcyBEYXZpZCBDdXJ0aXNzIGlzIHN3aW1taW5n
IGluIHRoZSBVUyBPbHltcGljIFRyaWFscyBpbiBPbWFoYSwgTmVicmFza2Es
IHRvZGF5LiBIZXJl4oCZcyBhIHN0b3J5IEkgd3JvdGUgb24gQ3VydGlzcyBi
YWNrIGluIE1hcmNoLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRmNBZFVQU2FF
VyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0ZjQWRVUFNhRVc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRHls
YW4gTWFuZnJlIChARHlsYW5fTWFuZnJlMTEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vRHlsYW5fTWFuZnJlMTEvc3RhdHVzLzE0MDYzOTY4Mjkz
NzAwOTM1Njg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxOSwgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaG93ZWQgb3V0IGluIGEgYmlnIHdheSB5ZXN0ZXJkYXkuIFJlYWR5
IHRvIGJyaW5nIHRoZSDwn5SL8J2XsvCdl7vwnZey8J2Xv/Cdl7TwnZiG8J+U
iyB0b21vcnJvdy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0JxN3E1QjdFcWEi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9CcTdxNUI3RXFhPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7ICNQ
YWNrOSDimr7vuI8gKEBOQ1N0YXRlQmFzZWJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZUJhc2ViYWxsL3N0YXR1cy8xNDA2NzM3
Nzg4Njc0OTczNjk3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjAsIDIw
MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
——
• Talk about it inside The Wolves' Den
• Subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker
• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker
• Like us on Facebook