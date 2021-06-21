 The Wolfpacker daily newsstand: June 21
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The Wolfpacker daily newsstand: June 21

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, June 21.



NC State Wolfpack baseball outfielder Jonny Butler
All-American Jonny Butler and the Wolfpack are back in action at the College World Series on Monday evening. (NCAA)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State football commitment analysis: Cornerback Jackson Vick

• The Wolfpacker — What they’re saying about NC State’s win over Stanford

• Raleigh News & Observer — Photos from NC State’s victory over Stanford in CWS

• GoPack.com — #Pack9 to square off with Vanderbilt in #CWS winner’s bracket Monday

• GoPack.com — Butler picks up third All-America honor of season

• GoPack.com — United States Olympic Trials recap: Wolfpack swimming

• GoPack.com — Cunningham takes fourth in USATF Olympic Trials 100M hurdles final

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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