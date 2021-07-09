 The Wolfpacker daily newsstand: July 9
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The Wolfpacker daily newsstand: July 9

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, July 9.



NC State Wolfpack football head coach Dave Doeren
Head coach Dave Doeren and the Pack are 50 days away from the start of its season. (ACC media)

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Roundtable: Football, basketball recruiting and baseball

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: Impressions from Dave Doeren and coordinator Q&As

• The Wolfpacker — Exclusive Q&A: NC State head coach Dave Doeren, part II

• The Wolfpacker — Exclusive Q&A: NC State head coach Dave Doeren, part I

• The Wolfpacker — Coach: Darius Edmundson will add athleticism to the NC State secondary

• Fayetteville Observer — Where will players with N.C. ties land during the 2021 MLB Draft?

• Fayetteville Observer — Former NC State coach warns of pay-to-play scenario in NIL era

• GoPack.com — Hayden Hidlay earns CoSIDA Academic All-District honors

• GoPack.com — Jonny Butler named ACC Scholar-Athlete of the Year, four others earn All-ACC Academic Team honors

• GoPack.com — Episode 5: #PackPros Film Room

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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