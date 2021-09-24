 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 24
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The Wolfpacker daily newsstand: Game day eve edition

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

NC State's showdown with No. 9 Clemson will be the center of Wolfpack nation's attention this weekend. Game day is rapidly approaching, with the Tigers remaining about a 10-point favorite.

But before the game, take a stroll down memory lane with a former NC State head coach.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack football offensive lineman Ikem Ekwonu
Pack offensive tackle Ikem Ekwonu continues to be recognized for his stellar play. (NC State)

Tweets Of The Day 

In 24 hours it will be gameday for NC State against No. 9 Clemson.

It has been a busy week in basketball recruiting, notably the commitment of four-star center Shawn Phillips Jr. from Dream City Christian in Glendale, Ariz.. NC State now knows a few more important dates.

Meanwhile, top target and three-star forward De'Ante Green from Asheville (N.C.) Christian, will be visiting Florida State this weekend. Class of 2023 offered forward Mehki Grant from Charlotte's Combine Academy will be at NC State for an unofficial visit.

Winston-Salem (N.C.) Christian big man Christ Essandoko will announce his decision next week. NC State is a finalist.

NC State's #Pack9 recruiting class of 2021 continues to be well-received, this time recognition for the three transfers that were added.

And finally in Pack Pros, former NC State head coach Monte Kiffin was recently honored, while former Pack safety Juston Burris was one of several Carolina Panthers players to go down with injuries in a Thursday night win over the Houston Texans.

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker game predictions: Clemson at NC State

• The Wolfpacker — Scouting four-star linebacker commit Torren Wright

• The Wolfpacker — The Clemson-NC State series has been one of streaks

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: NC State vs. Clemson football preview

• The Wolfpacker — Four-star, Rivals150 junior to visit NC State for second time

• The Wolfpacker — Breaking down NC State basketball’s projected 2022-23 roster

• Raleigh News & Observer — Opportunity is knocking on NC State’s door against Clemson. Will the Pack let it in?

• Fayetteville Observer — 5 things to watch as NC State football looks to upset Clemson

• Fayetteville Observer — NC State basketball lands first 2022 recruit. Who’s next?

• Technician — Maria Echezarreta makes career-high six saves, Pack women’s soccer falls 2-1

• GoPack.com — Holmes, Crockett, Jenkins and Steele honored as inaugural ACC Unite Award recipients

• GoPack.com — Pack ready for ACC play

• GoPack.com — Pack men’s soccer hosts Wake Forest Friday night for annual Pack United game

ª GoPack.com — Women’s soccer falls to No. 16 Clemson

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