 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 22
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The Wolfpacker daily newsstand: Game day eve

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

It's Friday, which means it's game day eve for NC State at Miami.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack football head coach Dave Doeren
Head coach Dave Doeren is being recognized for his job thus far this year. (NC State)

Tweets Of The Day 

Here are some the tweets leading into tomorrow's game against Miami.

In football recruiting, NC State has offered brothers athlete Robby Washington and linebacker Bobby Washington from Miami (Fla.) Killian High. They are the sons of former NC State running back Bobby Washington.

A reminder that baseball will have a scrimmage Friday against Duke at the Durham Bulls Athletic Park.

Finally, some recruiting news for a couple of the non-revenue sports.

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker game predictions: NC State at Miami

• The Wolfpacker — Win over Miami 50 years ago sparked Wolfpack football’s golden era

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: NC State vs. Miami football preview

• The Wolfpacker — Remembering NC State Wolfpack legend Dick DeAngelis

• The Wolfpacker — From the other sideline: Miami

• Raleigh News & Observer — Founder of Amedeo’s Italian Restaurant, former NC State football star dies at 85

• Raleigh News & Observer — Can NC State continue rolling when it faces Miami?

• Fayetteville Observer — NC State’s Cyrus Fagan embraces new role as team hype man

• Fayetteville Observer — NC State at Miami football game: Kickoff time, how to watch

• Technician — NC State women’s soccer three-game win streak snapped by Wake Forest

• GoPack.com — Doeren named to Dodd Trophy midseason list

• GoPack.com — #Pack9 to face Duke Friday in scrimmage at DBAP

• GoPack.com — Women’s soccer suffers 1-0 loss at Wake Forest

Video Of The Day

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