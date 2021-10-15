The Wolfpacker daily newsstand: Game day eve

In 24 hours, NC State will wake up in Boston to get ready for an important showdown in the ACC's Atlantic Division.
Let's get to the daily newsstand.
Sophomore left tackle Ikem Ekwonu and the Pack are ready to get back onto the field. (Rob Kinnan-USA TODAY Sports)
Tweets Of The Day
The Pack kicks off against BC at 7:30 p.m. on the ACC Network. There has been a lot of love this week for sophomore left tackle
Ikem Ekwonu, and perhaps NC State has also discovered it has an emergency kicker in the place of freshman backup quarterback Ben Finley.
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Meanwhile, former baseball star
Trea Turner and the Dodgers are still alive in the playoffs, albeit in controversial fashion.
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And in some other news, women's basketball knows its time for the Big Ten/ACC Challenge game at Indiana, there is a huge cross country meet this weekend and men's swimming picked up a commitment from a top-10 swimmer in the 2023 class.
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