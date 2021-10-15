 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 15
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The Wolfpacker daily newsstand: Game day eve

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

In 24 hours, NC State will wake up in Boston to get ready for an important showdown in the ACC's Atlantic Division.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack football offensive lineman Ikem Ekwonu
Sophomore left tackle Ikem Ekwonu and the Pack are ready to get back onto the field. (Rob Kinnan-USA TODAY Sports)

Tweets Of The Day 

The Pack kicks off against BC at 7:30 p.m. on the ACC Network. There has been a lot of love this week for sophomore left tackle Ikem Ekwonu, and perhaps NC State has also discovered it has an emergency kicker in the place of freshman backup quarterback Ben Finley.

Meanwhile, former baseball star Trea Turner and the Dodgers are still alive in the playoffs, albeit in controversial fashion.

And in some other news, women's basketball knows its time for the Big Ten/ACC Challenge game at Indiana, there is a huge cross country meet this weekend and men's swimming picked up a commitment from a top-10 swimmer in the 2023 class.

Headlines

• The Woflpacker — The Wolfpacker game predictions: NC State at Boston College

• The Wolfpacker — History lesson: NC State football vs. Boston College

• The Wolfpacker — The best seasons by NC State alums in the Major Leagues

• The Wolfpacker — 2023 DL Isaiah Neal’s stock is rising with college coaches

• The Wolfpacker — Scouting Boston College

• The Wolfpacker — From the other sideline: Boston College

• Raleigh News & Observer — A trio of rookies is bringing some bark back to the NC State men’s basketball team

• Fayetteville Observer — Can NC State keep rolling? 5 things to watch against Boston College

• GoPack.com — Wolfpack readies for Friday night home match versus Virginia

• GoPack.com — Ekwonu named an ESPN midseason All-American

• GoPack.com — Volleyball travels north for weekend contests

• GoPack.com — NC State swimming & diving starts 2021-22 campaign with pair of top-four rankings

• GoPack.com — Pack set for final regular-season competition

Video Of The Day

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