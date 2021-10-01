 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 1
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The Wolfpacker daily newsstand: Busy day for o-line coach John Garrison

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

During the day, NC State third-year offensive line coach John Garrison was giving out a new scholarship to a late-blooming target in the 2022 class.

In the evening, he was hosting an award-winning chef at his house for his weekly dinner with the Wolfpack O-line.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack football offensive line coach John Garrison
Garrison's offensive line unit headlines today's newsstand. (Ken Martin/The Wolfpacker)

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In football news, NC State head coach Dave Doeren had a blunt response to why the Pack did not go for two in overtime against Clemson, and the Pack also has schedules a future home-and-home with a national power from the SEC.

NC State has offered Jacarrius Peak, a 6-foot-6, 300-pound offensive lineman from Valdosta (Ga.) High who has also received scholarships from Central Florida, Georgia Tech and Virginia this week.

Meanwhile, fifth-year senior guard Chandler Zavala's award-winning chef father made the trip to Raleigh to cook for the tem.

Meanwhile, in other football news redshirt sophomore quarterback Devin Leary continues to be recognized after his four-touchdown performance against Clemson, and those coming Saturday to the home game against Louisiana Tech will enjoy awesome weather.

Plus, former Pack star Bradley Chubb enjoyed winning a bet.

Lastly, men's soccer gets a pickup in recruiting.

Headlines

• The Wolfpacker game predictions— Louisiana Tech at NC State

• The Wolfpacker — Coach: NC State commit Terrell Timmnos excels in open field

• The Wolfpacker — History lesson: NC Stat vs. Louisiana Tech

• The Wolfpacker — NC State football’s history following top-10 wins

• The Wolfpacker — From the other sideline: Louisiana Tech

• Raleigh News & Observer — The best offense NC State has seen is … Mississippi State? Clemson? No, it’s La. Tech

• Fayetteville Observer — 5 things to watch: No. 23 NC State football hosts Louisiana Tech

• GoPack.com — Women’s soccer to host No. 20 Notre Dame Friday in annual Pink Match

• GoPack.com — Cross country t continue action at Joe Piane Invite

• GoPack.com — Volleyball set for first ACC road tirip

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