The Wolfpacker daily newsstand: Busy day for o-line coach John Garrison

During the day, NC State third-year offensive line coach
John Garrison was giving out a new scholarship to a late-blooming target in the 2022 class.
In the evening, he was hosting an award-winning chef at his house for his weekly dinner with the Wolfpack O-line.
Let's get to the daily newsstand.
Garrison's offensive line unit headlines today's newsstand. (Ken Martin/The Wolfpacker)
Tweets Of The Day
In football news, NC State head coach
Dave Doeren had a blunt response to why the Pack did not go for two in overtime against Clemson, and the Pack also has schedules a future home-and-home with a national power from the SEC.
NC State has offered
Jacarrius Peak, a 6-foot-6, 300-pound offensive lineman from Valdosta (Ga.) High who has also received scholarships from Central Florida, Georgia Tech and Virginia this week.
Meanwhile, fifth-year senior guard
Chandler Zavala's award-winning chef father made the trip to Raleigh to cook for the tem.
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Meanwhile, in other football news redshirt sophomore quarterback
Devin Leary continues to be recognized after his four-touchdown performance against Clemson, and those coming Saturday to the home game against Louisiana Tech will enjoy awesome weather.
Plus, former Pack star
Bradley Chubb enjoyed winning a bet.
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Lastly, men's soccer gets a pickup in recruiting.
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