The Wolfpacker daily newsstand: Basketball schedule announced

On Thursday evening, the Wolfpack men's hoops team found out its complete schedule for 2021-22.
Before then however is a home game Saturday in football against Furman, and fans are being advised to allow for added time to get into the stadium.
Let's get to the daily newsstand.
Wolfpack basketball knows its complete schedule now. (GoPack.com)
Tweets Of The Day
On the day former Pack legend and ACC Player of the Year
Julius Hodge visited NC State, head coach Kevin Keatts learned what the 2021-22 ACC schedule looks like.
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Meanwhile for football's home game Saturday against Furman, expect longer wait times to get into the stadium.
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In football recruiting, NC State has offered class of 2023 athlete
Whit Weeks from Watkinsville (Ga.) Oconee County High, joining an early list that includes Boston College, Georgia Tech, Miami, South Carolina, Tennessee and Virginia.
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And lastly the Pack's College World Series baseball team continues to be recognized on and off the field, with one former player earning a promotion in the minors.
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