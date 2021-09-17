 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 17
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The Wolfpacker daily newsstand: Basketball schedule announced

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

On Thursday evening, the Wolfpack men's hoops team found out its complete schedule for 2021-22.

Before then however is a home game Saturday in football against Furman, and fans are being advised to allow for added time to get into the stadium.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack basketball
Wolfpack basketball knows its complete schedule now. (GoPack.com)

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On the day former Pack legend and ACC Player of the Year Julius Hodge visited NC State, head coach Kevin Keatts learned what the 2021-22 ACC schedule looks like.

Meanwhile for football's home game Saturday against Furman, expect longer wait times to get into the stadium.

In football recruiting, NC State has offered class of 2023 athlete Whit Weeks from Watkinsville (Ga.) Oconee County High, joining an early list that includes Boston College, Georgia Tech, Miami, South Carolina, Tennessee and Virginia.

And lastly the Pack's College World Series baseball team continues to be recognized on and off the field, with one former player earning a promotion in the minors.

Headlines

• The Wolfpacker — History lesson: NC State vs. Furman

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack basketball’s 2021-22 schedule released

• The Wolfpacker — The Wolfpacker game predictions: Furman at NC State

• The Wolfpacker — Jaylon Scott is ready to be the next man up at linebacker

• The Wolfpacker — Earle Edwards, the engineer of Wolfpack football, retired 50 years ago

• Raleigh News & Observer — NC State’s 2021-22 basketball schedule is out. Here are the games you won’t want to miss

• Raleigh News & Observer — Long lines at NC State football games are about to get even longer. Here’s why

• Fayetteville Observer — 5 things to watch as NC State looks to bounce back against Furman

• Technician — NC State volleyball beats Georgia 3-1 in first night of ACC-SEC Challenge

• GoPack.com — ACC announces league schedule for men’s basketball

• GoPack.com — Wolfpack prepared to open season at adidas XC Challenge

• GoPack.com — NC State earns hard-fought victory over Georgia

• GoPack.com — Wolfpack swimming & diving adds Rebecca Westfall to coaching staff

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