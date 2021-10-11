 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 11
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The Wolfpacker daily newsstand: Back to game week

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

After a week off from NC State football, the Pack is back at it with a crucial game starting it in the face on Saturday at Boston College, a 7:30 p.m. kickoff on the ACC Network.

Let's get to the daily newsstand.

Doeren and the Pack are ranked in both top 25 polls for a second straight week.
Doeren and the Pack are ranked in both top 25 polls for a second straight week. (Rob Kinnan-USA TODAY Sports)

Tweets Of The Day 

NC State, still ranked in the polls and still with hopes of winning an ACC title, opened a slight favorite at Boston College.

Meanwhile, a former Wolfpack starter has began participating in a new sport.

Finally, a rare class of 2026 offer in football — James Carrington, a defensive end from Chesapeake (Va.) Oscar Smith High.

Headlines

• The Wolfpacker — NC State remains in both top 25 polls

• The Wolfpacker — What they’re saying about NC State basketball

• Fayetteville Observer — Five things to know about NC State men’s basketball this season

• Fayetteville Observer — NC State kicker Chris Dunn moves past worst night of his career

• Technician — NC State women’s soccer beats Louisville for second ACC win

• Technician — Volleyball conquers Demon Deacons in straight sets

• Technician — Daniel, Smith highlight ITA All-American Championships for Wolfpack women’s tennis

• GoPack.com — At the break

• GoPack.com — NC State earns second-straight win with victory over Louisville

• GoPack.com — Daniel and Smith end ITA All-American Championships run in double semifinal

Video Of The Day

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