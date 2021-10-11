The Wolfpacker daily newsstand: Back to game week

After a week off from NC State football, the Pack is back at it with a crucial game starting it in the face on Saturday at Boston College, a 7:30 p.m. kickoff on the ACC Network.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
NC State, still ranked in the polls and still with hopes of winning an ACC title, opened a slight favorite at Boston College.
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Meanwhile, a former Wolfpack starter has began participating in a new sport.
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Finally, a rare class of 2026 offer in football — James Carrington, a defensive end from Chesapeake (Va.) Oscar Smith High.
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